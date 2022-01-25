Минздрав: в России нет роста числа тяжелых случаев COVID-19

Из общего числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 12,7% пациента

В России заболеваемость коронавирусом увеличилась вдвое по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по противодействию пандемии. Правительство поручило руководителям регионов обеспечить все медорганизации необходимыми лекарствами. Среди важных изменений - срок изоляции для тех, кто контактировал с пациентами с COVID-19, сократили до недели. Михаил Мишустин напомнил о необходимости соблюдения санитарных предписаний и своевременной вакцинации.

Проверив давление, температуру и уровень кислорода в крови, педиатр разрешает 16-летней Валерии Ютяевой привиться от ковида. Им она уже успела переболеть два месяца назад. После чего твердо решила вакцинироваться, став в итоге первым школьником в Екатеринбурге, получившим "Спутник-М". "Немного переживала, но оказалось вообще не страшно. Поставила в первую очередь для того, чтобы обезопасить себя и других", - заявила Валерия.

Накануне в Свердловскую область доставили первые 2400 доз вакцины, предназначенной для подростков от 12 до 17 лет. Их прививают на добровольной основе и только с письменного согласия родителей. Вот, к примеру, Московская область, которая тоже начала вакцинацию подростков.

- Ну, что страшного. Прививка и прививка. Много же прививок делают. Будет здоровее.

Согласно последним исследованиям, разновидности вакцины "Спутник" вполне хорошо защищают и от нового штамма "омикрон", который стремительно распространяется по России. Он в несколько раз заразнее "дельты". Однако в большинстве случаев болезнь протекает все-таки легко. И на поправку человек идет быстрее. Те же, кто контактировал с заболевшим, ранее обязаны были соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. С сегодняшнего дня этот срок сократили.

"Только что мне Анна Юрьевна сообщила. Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу", - заявил премьер Михаил Мишустин.

"Омикрон" выявлен уже в 68 регионах страны. В лидерах по росту числа заболевших пока что Санкт-Петербург и Москва. Ситуация в этих городах уже развивается по европейскому сценарию, заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. То есть число больных увеличивается в арифметической прогрессии. За две недели этот показатель скакнул в пять раз. При этом, по словам мэра, никакого резкого всплеска госпитализаций не случилось.

"В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет. Но очевидно, что еще, как минимум, две недели будет продолжаться рост заболеваемости. А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но в первую очередь речь идёт о поликлиниках, которые уже подготовлены к наплыву огромного количества больных "омикроном". Причем не только в Москве, но и в регионах страны. Их волна нового штамма накроет чуть позже. В целом же ситуация на сегодня выглядит вот так. 12 837 человек госпитализированы за сутки. Более 26 тысяч выздоровели. Но заболели при этом почти 68 тысяч человек.

"Из общего числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 12,7% пациента. На искусственной вентиляции легких находятся почти 3,5 тысячи пациентов. Динамика в целом незначительно положительная. На три процента. Но самое главное в этой ситуации - мы сегодня не видим роста", - сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Во многом это заслуга прививочной компании. На данный момент первую фазу вакцинации в России прошли уже более 75 миллионов граждан. А полностью вакцинировались 47,5 процентов населения. Однако для получения популяционного иммунитета, говорят ученые, этого пока недостаточно. Так что темпы необходимо нарастить. Ведь именно от этого зависит то, как быстро мы сможем победить вирус и вернуться к обычной, нормальной жизни.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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