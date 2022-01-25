Появились подробности о насилии над детьми в семье из Алтайского края

Родителей-извергов начали обсуждать после того, как те выгнали ребенка на мороз

В Алтайском крае задержали мать и отчима, которые выгнали на мороз пятилетнего сына якобы за плохое поведение. Неизвестно, чем всё могло закончиться, если бы ребёнка - полностью раздетого - вовремя не нашли соседи. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей родителями и причинении вреда несовершеннолетнему. Специфические методы воспитания в семье применялись неоднократно и к другим детям.

Было от чего соседям испытать шок. Рыдающий ребёнок. Без одежды и обуви. А на улице - мороз минус 20. Оказалось, мать и отчим - в доме, в тепле. Пьяные. А то, что ребенок замерзает на улице - это у них методы воспитания такие. Сам пятилетний мальчик потом рассказал сотрудникам полиции и опеки - он испачкал стол и не вытер. За это отчим и выгнал его голышом на мороз. А мать предпочла вступиться за мужа - сын якобы сам выбежал раздетый на улицу, в туалет. Однако, обнаружив, что еще один ребенок, которому чуть больше года, избит, полицейские задержали родителей.

"Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статей 156-й Уголовного кодекса России - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", - заявила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Эта семья давно состоит на учёте как социально неблагополучная. Юлия с тремя детьми-дошкольниками в село Селезнёво к Алексею переехала не так давно. Он тракторист, она работала на ферме. О том, что детям приходится несладко, в селе знали многие.

"У нас же у всех дети. Мы все в шоке, мы вот все в шоке. Мы уже сколько не спим из-за этого. Засыпаешь, и это перед глазами все стоит", - говорит местная жительница Ирина Карпова.

"Выпивают, конечно. Жена у него недавно здесь появилась. Я ее практически не знаю. А он... Не очень-то, так скажем, хорошо можно о нем сказать. Слышала, что неоднократно они там над детьми издеваются. Летом был такой случай, что избивали они этого маленького ребенка. Приезжали вроде как, забрали, потом вернули назад детей", - рассказала Наталья Порецкая.

После жалоб соседей органы опеки, действительно, забирали мальчиков дважды. На Алексея уже было заведено уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Фельдшер Елена Коростелёва вспоминает - её вызвали, когда младший мальчик потерял сознание.

"Оказывается, у ребёнка черепно-мозговая травма, конечно, тогда органы опеки и полиции все всполошились, начали это все обследовать", - заявила Елена Коростелева, заведующая ФАП села Селезнёво.

Старшим братьям, говорит Елена, тоже систематически доставалось от отчима и матери.

"Был случай такой, что я осмотрела, дети были в ужасном состоянии. То есть с участковым когда приехали смотреть, вот эти ребятишки старшие, которые были все избиты. Я заплакала. Я тридцать лет работаю здесь, всякие семьи были, но такого я не видела никогда", - призналась Коростелева.

Делом сейчас занимается Следственный комитет, свою проверку, в том числе и действий органов опеки, дважды возвращавших детей в такую семью, намерена провести и прокуратура. Матери и отчиму грозит не только лишение родительских прав, но наказание до трех лет ограничения свободы. Вину свою они, кстати, не признают. А мальчики сейчас находятся в районной больнице. Состояние старших - удовлетворительное, диагноз младшего пока устанавливают. Дальнейшая их судьба решится в ближайшее время.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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