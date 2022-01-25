Врач объяснила, как правильно делать тест на ковид дома

Многие допускают ошибку

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман отметила, что люди часто неправильно делают домашние тесты на коронавирус.

"Нужно брать тест не только в носу. Те, кто ограничивается одним носом, изначально теряют определённый процент положительности", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

Гольцман подчеркнула, что следует обязательно брать тест в горле с двух сторон, а потом в носу.

По словам врача, тест на антиген менее чувствителен, чем ПЦР. Вместе с тем инфекционист обратила внимание на то, что многие переносят вирус бессимптомно, так что вообще не сдают тесты, в результате чего реальные цифры заболеваемости COVID-19 в мире установить невозможно.

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