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Борьба с ковидом в Петербурге: власти введут ограничения для детей

21:19
  • вторник
  • 25 января 2022

В городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация

В Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации несовершеннолетним запретят посещать зоопарки, музеи, бассейны, фитнес-центры, театры и концертные залы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города. Дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.

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Также в Петербурге запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием подростков и детей — за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы.

За последние сутки в России количество госпитализаций составило 12 837 человек. Выписано в связи с выздоровлением 26 404 человека. Выявлено 67 809 новых случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре во вторник заявили, что дети чаще заражаются "омикроном".

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