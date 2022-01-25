Годовой медиарейтинг музеев возглавил Эрмитаж

Медиаиндекс показывает присутствие объекта в инфополе

Как свидетельствуют данные "Медиалогии", медиарейтинг музеев по итогам 2021 года возглавил Государственный Эрмитаж.

Медиаиндекс показывает присутствие объекта в инфополе. Учитывается в том числе количество сообщений, их позитив/негатив, влиятельность источников.

"Лидерами рейтинга по качественному показателю Медиаиндекс в 2021 году стали Государственный Эрмитаж (499 081,9), Третьяковская галерея (361 128) и Музей Победы (306 514,5)", - сказано в сообщении.

Также в топ-5 оказались исторический парк "Россия - моя история" и Русский музей.

Среди заметных инфоповодов - начало продаж NFT-токенов Эрмитажа на маркетплейсе Binance, открытие филиала Третьяковки в Самаре, иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" в Музее Победы.

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