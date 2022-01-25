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Гинцбург: назальная вакцина обезопасит от инфицирования "омикроном"

21:22
  • вторник
  • 25 января 2022

Сезонной зависимости в поведении COVID-19 пока не наблюдается

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала "Россия-24", что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от заражения омикрон-штаммом.
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"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", - отметил специалист.

Вместе с тем глава центра напомнил, что "Спутник V" практически на 100% способен предотвратить тяжелое течение болезни, но не само инфицирование омикроном.

Также Гинцбург сообщил, что сезонной зависимости в поведении COVID-19 нет. "Если грипп, как мы видим, - это сезонное заболевание, которое в течение года легко прогнозируется, то совершенно невозможно этого сказать на примере тех трех штаммов COVID-19", - сказал эксперт.

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