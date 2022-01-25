Президента Хорватии внесли в базу "Миротворца" после слов об Украине

В Киеве Зоран Миланович признан "антиукраинским пропагандистом"

НАТО не планирует размещать свои боевые подразделения на Украине. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь организации. По словам Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс на этой неделе параллельно с Вашингтоном передаст письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. На этом фоне в США упорно продолжают раскручивать истерию вокруг мифической российской агрессии и уже заговорили о новых санкциях против Москвы.

Пока оборону украинского парламента снаружи героически держат несколько сотен бойцов, в здании Верховной рады начинается спасательная операция. Двери закрывают на замок, а депутатов выводят по секретному подземному ходу.

Неужели начало пресловутого нападения России, которым страну пугают вот уже который месяц. Нет. Это разгневанные граждане самой Украины. Недовольные поправками в Налоговый кодекс предприниматели пришли требовать встречи с парламентариями. Но те предпочитают не встречаться с электоратом лицом к лицу.

Ведь как объяснишь, что реформы буксуют, а бедность и коррупция растут. А еще что сами украинские власти сначала буквально кричали о скором вторжении России, а теперь уверяют: причин для паники нет.

"Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали. Оснований считать, что завтра будет вторжение, не существует", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Не сеять панику в очередной раз призвал и президент Владимир Зеленский. "На сегодняшний день все, что вам нужно знать: ситуация на границах Украины под контролем", - заявил он.

Однако Запад, до этого игнорировавший все опровержения Москвы, как выяснилось, не верит теперь и Киеву. И упорно продолжает нагнетать истерию вокруг якобы готовящейся войны, которая должна начаться со дня на день.

Британская Times пишет: простые киевлянки на последние покупают оружие. Все, лишь бы дать отпор врагу. Потом выяснится: героиня статьи ружье купила уже много лет назад. И вообще откровенно сочувствует украинским радикальным группировкам. Но этого читателям уважаемой газеты, разумеется, не расскажут.

Как и того, откуда у таблоида The Sun взялся детальный план нападения российской армии на Киев, которая, уверяют авторы статьи, ждет только сильных морозов, чтобы бросить в атаку танки. Но ладно газета с сомнительной репутацией. Подобные заявления делает даже британский премьер.

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Но мы хотим предупредить Кремль: это будет катастрофой для России", - сообщил премьер Британии Борис Джонсон.

Правда, тут же поправляет премьер-министр: посылать своих солдат на Украину Лондон, как и любой другой член НАТО, не будет. Но почему бы и не поговорить о готовящейся войне? Тем более, если это хоть как-то отвлечет внимание от катастрофы, которой грозит обернуться для карьеры Джонсона расследование о "винных пятницах" - вечеринках, что устраивал премьер в самый разгар национального локдауна в 2020 году.

В НАТО мифическую российскую угрозу используют как предлог увеличить свою группировку в Восточной Европе. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию. Нидерланды посылают истребители в Болгарию, Дания - в Литву. Евроатлантическую солидарность, правда, нарушила Хорватия. Президент страны уже заявил: в случае конфликта России и Украины он отзовет своих военных из сил НАТО в регионе.

"Хорватия в случае эскалации не только не пошлет, но отзовет всех хорватских военных до последнего. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США. Необходимо прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы безопасности России", - заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Хорватский лидер уже попал в базу украинского сайта "Миротворец" за распространение кремлевской пропаганды. Интересно, когда в черном списке украинских радикалов окажется и фамилия президента США. Ведь, судя по последним заявлениям своего пресс-секретаря, Джо Байден совсем не горит желанием отправлять своих солдат на помощь Киеву.

"8,5 тысячи солдат находятся в состоянии готовности. Решение об их отправке будет принято в координации с нашими союзниками по НАТО. Мы готовы обеспечить безопасность стран-членов альянса. Но позвольте внести ясность: у Байдена нет ни интереса, ни желания, ни намерения отправлять войска США на Украину. Наш фокус - поддержка стран НАТО", - заявила Джен Псаки.

Такой же позиции придерживаются и в руководстве НАТО. О чем уже заявил генсек Йенс Столтенберг. Который также подтвердил, что альянс вместе с Вашингтоном наконец предоставят Москве ответ на ее инициативы по безопасности до конца этой недели.

"Нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе. А то, что происходит и информационно, и де-факто со стороны нагнетания напряженности со стороны США, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как и за тем, что союзники буквально накачивают Украину оружием. Только укрепляя уверенность Киева, что конфликт на юго-востоке можно решить силовым путем. К чему украинские военные активно готовятся. В Донбасс перебрасывают артиллерию, противоракетные комплексы. Подтягиваются и американские инструкторы, радостно позирующие с национальным флагом в украинских снегах.

И вот это вполне реальный повод для беспокойства украинцев, которые на себе ощутили, как дорого стране обходится гражданская война в Донбассе.

Екатерина Выскребенцева, Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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