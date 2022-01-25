Зеленский высказался о текущей ситуации на Украине

"Ноль раненых и ноль убитых"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к соотечественникам.

"За минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, нарушения режима прекращения огня, и войска возле наших границ не исчезли. Но самое главное - у нас ноль раненых и ноль убитых", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, власти страны держат ситуацию под контролем.

Как добавил президент, эвакуация из Украины дипломатов ряда стран не означает неминуемую эскалацию.

В последнее время Запад все активнее обвиняет Москву в подготовке агрессии в отношении Украины. Как заявили на это в Кремле, происходящее является пустым нагнетанием напряженности.

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