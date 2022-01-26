В Думе ответили на заявление Байдена о возможных санкциях против Путина

Президент США допустил введение мер против российского лидера

Заявление президента США Джо Байдена о вероятности введения санкций в отношении российского лидера Владимира Путина показывает, чего именно добивается Вашингтон. Об этом в среду, 26 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, после высказываний американского лидера "все встало на свои места", власти США открыто сказали, чего добиваются: получить лояльного и управляемого президента России.

Володин подчеркнул, что в понимании россиян санкции в отношении Путина, в случае их введения, будут ограничениями не в отношении человека — это санкции "против выбора народа Российской Федерации".

Спикер Госдумы также отметил в своем Telegram-канале, что Соединенные Штаты не устраивает, что при президенте Владимире Путине Россия стала сильной и самостоятельной. Все действия Вашингтона носят враждебный характер для России, написал политик.

В Сенате США все еще рассматривается инициатива демократа Роберта Менендеса, которая предполагает ограничения против "Северного потока - 2", финансовых институтов, госдолга, а также лично Владимира Путина.

Наряду с этим сообщается о санкциях, которые разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Речь идет в том числе о блокаде поставок сырья, перекрытии российских торговых путей по всему миру, резком сокращении персонала российских посольств.

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