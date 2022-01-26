ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе ответили на заявление Байдена о возможных санкциях против Путина

08:18
  • среда
  • 26 января 2022

Президент США допустил введение мер против российского лидера

Заявление президента США Джо Байдена о вероятности введения санкций в отношении российского лидера Владимира Путина показывает, чего именно добивается Вашингтон. Об этом в среду, 26 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Запад продолжил раскручивать истерию вокруг мифической российской агрессии

По словам политика, после высказываний американского лидера "все встало на свои места", власти США открыто сказали, чего добиваются: получить лояльного и управляемого президента России.

Володин подчеркнул, что в понимании россиян санкции в отношении Путина, в случае их введения, будут ограничениями не в отношении человека — это санкции "против выбора народа Российской Федерации".

Спикер Госдумы также отметил в своем Telegram-канале, что Соединенные Штаты не устраивает, что при президенте Владимире Путине Россия стала сильной и самостоятельной. Все действия Вашингтона носят враждебный характер для России, написал политик.

В Сенате США все еще рассматривается инициатива демократа Роберта Менендеса, которая предполагает ограничения против "Северного потока - 2", финансовых институтов, госдолга, а также лично Владимира Путина.

Наряду с этим сообщается о санкциях, которые разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Речь идет в том числе о блокаде поставок сырья, перекрытии российских торговых путей по всему миру, резком сокращении персонала российских посольств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.