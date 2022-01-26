США запросили мнение Киева для ответа Москве по гарантиям безопасности

Сюрпризов для Украины не будет, заверили в Госдепе

Вашингтон уведомил украинские власти о содержании своего ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Чиновник уточнил, что речь идет не только об информировании — США предоставили Украине для ознакомления предварительную версию документа. Кроме того, был направлен запрос относительно мнения Киева с тем, чтобы внести его в ответ.

Как заверил Прайс, "сюрпризов для НАТО, наших европейских союзников и Украины не будет".

Что касается возможных "сюрпризов для России", представитель Госдепа предложил дождаться реакции Москвы. При этом он заявил, что США "ясно давали понять", что думают о предложениях России, в том числе о пунктах, которые считают неприемлемыми.

Документ пока не передан российской стороне, о факте его отправки будет сообщено дополнительно, цитирует Прайса РБК.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что альянс на этой неделе отправит письменный ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что НАТО не будет размещать войска на Украине и готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями.

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