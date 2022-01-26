Россия перебросит в Белоруссию истребители Су-35С

Перебазирование проведут в рамках проверки сил реагирования

Российские современные истребители Су-35С будут перебазированы в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом в среду, 26 января, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что к проверке привлечены экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа. Им предстоит совершить промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыху.

По прибытии в Белоруссию истребители заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства. В Минобороны подчеркнули, что маршруты перелетов Су-35С составлены с минимумом промежуточных посадок, а также с учетом метеоусловий по всему маршруту следования, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения в период с 10 по 20 февраля 2022 года. Военнослужащие отработают различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

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