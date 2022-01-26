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Оскорбивший журналиста Байден вызвал скандал в США

08:28
  • среда
  • 26 января 2022

Президенту США пришлось объясняться

И снова Джо Байден на арене. То есть, на экране. В первых строчках новостей. Но не громкие политические заявления заставили вздрогнуть давно уже не пуританскую Америку. Байден жестко ответил журналисту телеканала Fox News, который спросил его про инфляцию.
Байден обматерил журналиста за вопрос об инфляции

То ли не расслышал, то ли думал, что микрофон отключили. Ответ президента на острый вопрос крутят все телеканалы Америки. Как он мог? Попробовал бы Трамп такое ляпнуть. Хотя, было дело. С журналистами он не церемонился.

Уж этот президент кому только прозвищ не давал! Байден у него был Сонный Джо и Продажный Джо, сенатор Билл Кэссиди - Дурацкий Билл, губернатор Флориды Джеб Буш - Квашня Джеб и так далее. Вплоть до северокорейского лидера, который был и коротышкой и рокетмэном. Отдадим должное той свободе слова, которой так гордятся американцы. В самой демократической стране так называемые лидеры общественного мнения начали давать Трампу небанальные имена еще до того, как он стал президентом.

В эпоху прямых телетрансляций администрации Байдена заявить, что ему, мол, что-то приписали, не удастся. Им и так крутиться приходится, как на сковородке, когда шеф то с тенью поздоровается, то неподобающие звуки издаст на высокой встрече, то вопрос журналистов не поймет.

Но и тут Байден вышел полным молодцом. Публике сообщили, что он позвонил журналисту Fox News Питеру Дуси и сказал так по-мужски – ничего личного, Питер. Если понял, кто это. Сам Дуси заявил, что Байден прояснил ситуацию.

Публика может расслабиться до следующих ярких реплик, которые непременно последуют. Заставляя аудиторию подозревать, что у Джо Байдена всё в действительности не так, как на самом деле.

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