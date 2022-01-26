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"Открытый конфликт не выгоден никому": прогноз по ситуации на Украине

09:21
  • среда
  • 26 января 2022

Важен переговорный процесс

Ситуацию вокруг Украины Владимир Путин намерен обсудить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, разговор предполагается провести до конца недели. Удастся ли Москве добиться с Парижем большего взаимопонимания, чем с Вашингтоном? Можно ли ожидать от западных лидеров готовности к конструктивной дискуссии?
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В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с руководителем Группы стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений Сергеем Уткиным.

"В одном разговоре всех наших проблем не решить. Даже если бы это был разговор Байдена и Путина, все равно мы не могли бы рассчитывать, что один разговор все продвинет. Но это кирпичики здания переговорного процесса, который дает нам надежду, что крайних сценариев удастся избежать. Здесь надо иметь в виду, что любой сценарий, предполагающий открытый горячий конфликт, не выгоден и России, и Украине. И, на самом деле, страны Запада здесь тоже в конечном счете потеряют. Всем выгодно, чтобы переговорный процесс принес результат", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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