Роспотребнадзор оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей

В ведомстве не исключают такую вероятность

Дети могут повторно переболеть коронавирусной инфекцией после уже перенесенного заболевания. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт отметил, что по аналогии со взрослыми нельзя исключить вероятность повторного коронавируса и у маленьких пациентов.

Горелов объяснил это тем, что иммунитет у переболевших вырабатывается к конкретному штамму COVID-19. Однако даже для случаев инфицирования другими разновидностями коронавируса после уже перенесенной болезни следует помнить: изменения в генетическом коде вируса не превышают сотой доли процента. Это означает, что выработанный при предыдущих заболеваниях либо в результате вакцинации иммунитет все равно обеспечивает человеку защиту, сообщает РИА Новости.

Ранее Горелов объяснил, почему врачам и пациентам нет необходимости определять, какой именно разновидностью коронавирусной инфекции заболел человек. Для лечения имеет значение лишь то, положительный или отрицательный у него ПЦР-тест.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram