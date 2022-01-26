ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор оценил риск повторного заболевания COVID-19 у детей

09:37
  • среда
  • 26 января 2022

В ведомстве не исключают такую вероятность

Дети могут повторно переболеть коронавирусной инфекцией после уже перенесенного заболевания. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Названы серьезные последствия заражения "омикроном"

Эксперт отметил, что по аналогии со взрослыми нельзя исключить вероятность повторного коронавируса и у маленьких пациентов.

Горелов объяснил это тем, что иммунитет у переболевших вырабатывается к конкретному штамму COVID-19. Однако даже для случаев инфицирования другими разновидностями коронавируса после уже перенесенной болезни следует помнить: изменения в генетическом коде вируса не превышают сотой доли процента. Это означает, что выработанный при предыдущих заболеваниях либо в результате вакцинации иммунитет все равно обеспечивает человеку защиту, сообщает РИА Новости.

Ранее Горелов объяснил, почему врачам и пациентам нет необходимости определять, какой именно разновидностью коронавирусной инфекции заболел человек. Для лечения имеет значение лишь то, положительный или отрицательный у него ПЦР-тест.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.