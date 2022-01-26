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Сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада

08:34
  • среда
  • 26 января 2022

Аэропорт заблокирован уже вторые сутки

Из-за мощного снегопада аэропорт Стамбула отменяет вылеты рейсов и не принимает самолеты уже вторые сутки. В здании  терминала тысячи пассажиров, которые не могут вернуться домой, в их числе много россиян.

Люди спят прямо на полу, расстелив одежду и подложив под голову сумки. В ресторанах, кафе и автоматах уже не осталось еды и воды. Однако покинуть здание аэропорта невозможно. Все дороги замело, движение перекрыто. Жизнь мегаполиса с населением в 16 миллионов человек практически полностью парализована. Между тем, снегопад продолжается и, по прогнозам он прекратится только в пятницу.

// "ТВ Центр"
 

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