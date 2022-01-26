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Берлин потребовал исключить энергетику из списка антироссийских санкций

08:50
  • среда
  • 26 января 2022

Пакет рестрикций блокирует доступ российских банков к расчетам в долларах

Поставки энергоносителей из России в Европу окажутся под угрозой в случае введения коллективным Западом нового пакета санкций. Воможность такого развития событий сильно обеспокоило Германию, которая требует исключить энергетический сектор из списка ограничений, сообщает Bloomberg.

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Западные страны угрожают России "беспрецедентными" санкциями в случае гипотетического "вторжения" на Украину.  В Москве существование таких планов отрицают. Несмотря на это,  США рассматривают возможность блокады поставок российского сырья – по данным немецких СМИ, план разработал сам глава ЦРУ Уильям Бернс.

Однако, как сообщает агентство, позиция Берлина находит поддержку и у  других западноевропейских стран. Так что исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США – его введут в случае эскалации на Украине.

Пакет санкций, подготовленный на случай "российской агресии", включает, по данным Bloomberg,  заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков. Также предусмотрены ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, ограничения на экспорт предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. Кроме того, планируются запреты на поездки и замораживание активов олигархов и торговый запрет в отношении некоторых государственных предприятий.

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