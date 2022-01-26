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Появилось видео масштабных учений в Баранцевом море

09:04
  • среда
  • 26 января 2022

Задействованы десятки кораблей и подлодок

В Кольский залив Баренцева моря вышли корабли Северного флота с арктической экспедиционной группировкой. В составе отряда - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат " Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", сообщает "ТВ Центр".
Военные из Амурской области направились на учения в Белоруссию

В общей сложности, более 30 кораблей и подводных лодок. Задействована палубная техника и беспилотники. Эти маневры - подготовка к масштабной проверке российских флотов, в ходе которой будут отработаны совместные действия ВМФ и Воздушно космических сил. Эти учения пройдут в феврале.

Между тем Минобороны России перебазирует многоцелевые истребители Су-35 Восточного военного округа в Белоруссию.  Перелет организован в рамках проверки сил реагирования союзного государства.

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