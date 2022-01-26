Власти Москвы временно закрыли плановую госпитализацию в детские больницы

Выросло число маленьких пациентов с коронавирусом

Столичные власти решили закрыть плановую госпитализацию в детские больницы. Шаг это временный, ограничение будет действовать три недели. Причина – рост заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Как сказано в сообщении ведомства, в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За 2 недели число заболевших детей выросло в 14 раз - с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч, количество госпитализаций увеличилось в 10 раз – до 120 детей в сутки.

"В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели. Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями", - говорится в сообщении депздрава.

Подчеркивается, что это не касается случаев заболеваний, при которых недопустимо промедление в оказании медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям. Власти Москвы просят горожан отнестись к принятым мерам с пониманием, рассчитывают, что от них скоро можно будет отказаться.

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