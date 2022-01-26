На Украину прибыл самолет с оружием от США

Вашингтон поставил партию ракетных комплексов Javelin

Очередная партия оружия, в том числе противотанковые комплексы Javelin, доставлена из США на Украину - всего около 80 тонн. Это третья поставка за несколько последних дней, сообщает "ТВ Центр".

Уже пять стран объявили об эвакуации работников своих посольств из Киева, при этом президент Зеленский второй день подряд успокаивает украинцев, называя происходящее дипломатическими играми.

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