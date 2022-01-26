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Семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в Москве переехали

08:54
  • среда
  • 26 января 2022

Адреса сменили пункты, расположенные на пяти станциях метро и в двух ТПУ

В Москве семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус переехали на новые адреса. Об этом сообщили в столичной мэрии.

За неделю число желающих пройти быструю проверку на COVID-19 выросло более чем в три раза. В связи с этим в экспресс-пунктах, расположенных в вестибюлях станций метро, невозможно обеспечить комфортные условия сдачи тестов, объяснили в мэрии.

"Пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро ("Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошевская", "Третьяковская") и на территории двух транспортно-пересадочных узлов ("Нижегородская" и "Площадь Гагарина"), переезжают", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Теперь пройти тестирование можно будет  в офисах "Мои документы" и торговых центрах по следующим адресам:

  • центр госуслуг района Головинский (Головинское шоссе, дом 5);
  • центр госуслуг района Донской (5-й Донской проезд, дом 15, строение 8);
  • центр госуслуг района Черемушки (Новочеремушкинская улица, дом 55, корпус 2);
  • торгово-выставочный комплекс "Тишинка" (Тишинская площадь, дом 1, строение 1);
  • торговый центр "Пятая Авеню" (улица Маршала Бирюзова, дом 32);
  • торговый центр "Атриум" (улица Земляной Вал, дом 33);
  • торговый центр "Универмаг “Московский”" (улица Коровий Вал, дом 1а, строение 1).

В мэрии порекомендовали для экономии времени заранее заполнять онлайн-заявку на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в метро
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