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Оперштаб разъяснил порядок оформления больничных по сокращенному карантину

09:19
  • среда
  • 26 января 2022

Это касается людей после контакта с заболевшими коронавирусом

Срок карантина по коронавирусной инфекции для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, теперь составляет семь дней — в том числе для тех, кому соответствующее предписание было выдано раньше. Об этом в среду, 26 января, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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Больничный лист в таких случаях будут оформлять на семь дней с даты последнего контакта с заболевшим коронавирусом. Если больничный был открыт в период с 15 по 21 января включительно, он автоматически закроется 27 января. Вернуться к работе можно будет 28 января.

Больничные, выданные после 21 января, автоматически закроются на седьмой день карантина. Выйти на работу разрешается на восьмой день.

В оперштабе подчеркнули, что больничные листы будут автоматически направлены работодателю. Приходить в поликлинику лично для закрытия документа не нужно.

Детские сады и школы, в которых карантин установили ранее и он уже длится семь и более дней, могут по решению администрации возобновить занятия 26 или 27 января. По инициативе родителей карантин может быть продлен на срок до 14 дней, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

25 января в России были официально утверждены изменения в санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается длительность изоляции людей, контактировавших с заболевшими COVID-19. В соответствии с документом продолжительность изоляции после контакта с заболевшими уменьшена вдвое — с 14 до 7 дней.

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