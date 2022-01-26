Ситуация в аэропорту Стамбула: авиасообщение частично возобновлено

В аэропорту застряли сотни россиян

Тысячи людей, среди которых много россиян, провели эту ночь без сна в аэропорту Стамбула. Последствия транспортного коллапса, вызванного аномальными снегопадами, не удаётся преодолеть до сих пор. Авиасообщение частично возобновили. Но большинство рейсов по-прежнему задерживают на неопределённый срок.

Лента выдачи багажа, выходы на посадку - технические помещения аэропорта превратились в спальные места. Вместо матрасов и одеял – чемоданы и верхняя одежда. Авиапассажиры, которым не посчастливилось попасть в гостиницу, предоставленную авиакомпанией, вторые сутки буквально живут в аэропорту.

Тысячи пассажиров со всего мира, среди которых и россияне, оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада. Рейсы отменены. Снег не прекращается ни днём, ни ночью. Взлетно-посадочные полосы крупнейшей аэрогавани континента завалены снегом. Службы аэропорта не успевают расчищать территорию. Подъездные дороги к терминалам стамбульского аэропорта перекрыты. Но настоящий апокалипсис внутри.

Люди – в неведении. Перегруженный wi-fi аэропорта не работает. Невозможно связаться с родными. Пассажиры ждут обнадеживающей информации от представителей авиакомпаний, выстраиваются в очередь за горячим питанием. Однако кафе закрываются, запасы вендинговых аппаратов иссякли. Не купить даже воды.

Пока в полном объеме возобновлено сообщение только с США и Венесуэлой. Аэропорт Стамбула – крупнейший транспортный хаб, из-за закрытия авиасообщения пассажиры не успели на стыковочные рейсы.

Коллапс и на дорогах 16-миллионного мегаполиса. Однако многие жители, кажется, не сильно расстроены: заметенные улицы курортных городов - хороший повод для фотосессии. Снегопад, по прогнозам синоптиков, прекратится только в пятницу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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