ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России из-за "омикрона" наращивают темпы вакцинации

11:45
  • среда
  • 26 января 2022

Регионы ужесточают ограничения

Минздрав России опубликовал памятку с рекомендациями при бессимптомном и лёгком течении коронавируса. В нашей стране все меры направлены на борьбу со штаммом "омикрон". Наращивают темпы вакцинации. В прививочные пункты приходят в том числе и подростки. В ряде регионов приостанавливают плановую медпомощь в стационарах и поликлиниках.

Кемеровские врачи сделали все, чтобы Евдокия Васильевна отметила 90-летие дома в кругу близких – выписали накануне. Второй день рождения – эта дата выздоровления. В ковидный госпиталь пенсионерка поступила в середине декабря – у женщины были поражены 80 процентов легких. Три недели она провела в реанимации. И когда кризис был преодолен, быстро пошла на поправку. Сказались неустанное внимание медиков и воля к жизни. Жалеет Евдокия Васильевна только об одном.

"Не побежала на прививку. А стала слушать, что подружки скажут, что подружки посоветуют. И вот посоветовали - дождалась, что в беспомощном состоянии оказалась", - рассказала она.

Не по годам мудрое решение – защитить себя и окружающих – принимают многие подростки и вместе с родителями приходят в пункты вакцинации. Первые партии препарата "Спутник-М" поступили в большинство российских регионов. Накануне прививки от ковида школьникам и студентам в возрасте от 12 до 17 лет начали делать в Подмосковье.

Беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечен в Москве – за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Столичные власти Москвы приняли решение закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Изменения не коснутся юных пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Одновременно в Москве сократили срок карантина в школах и детских садах с 14 до 7 дней для детей, контактировавших с заболевшими.

Ну а в Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с пятницы приостанавливают работу кружков, секций, студий для несовершеннолетних. Кроме того, дети не смогут посещать зоопарки, музеи, кинотеатры, бассейны и ледовые катки.

 

Ответы на вопросы, как действовать при симптомах коронавируса или ОРВИ, опубликовал Минздрав России. Гражданам, привитым против ковида или переболевшим им ранее, при температуре выше 38 градусов, одышке и боли в грудной клетке необходимо вызвать скорую помощь или позвонить в единую службу по номеру "122". И ни в коем случае не принимать антибиотики самостоятельно. Также в памятке говорится: гражданам, прошедшим вакцинацию, при бессимптомном течении болезни, лечение не требуется.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
Коронавирусный госпиталь на ВДНХ
Коронавирусный госпиталь на ВДНХ
Коронавирусный стационар
Коронавирусный стационар
Коронавирус в Москве
Коронавирус в Москве
Коронавирус в Москве
Коронавирус в Москве
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
Коронавирусный госпиталь на ВДНХ
Коронавирусный госпиталь на ВДНХ
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.