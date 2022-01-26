В России из-за "омикрона" наращивают темпы вакцинации

Регионы ужесточают ограничения

Минздрав России опубликовал памятку с рекомендациями при бессимптомном и лёгком течении коронавируса. В нашей стране все меры направлены на борьбу со штаммом "омикрон". Наращивают темпы вакцинации. В прививочные пункты приходят в том числе и подростки. В ряде регионов приостанавливают плановую медпомощь в стационарах и поликлиниках.

Кемеровские врачи сделали все, чтобы Евдокия Васильевна отметила 90-летие дома в кругу близких – выписали накануне. Второй день рождения – эта дата выздоровления. В ковидный госпиталь пенсионерка поступила в середине декабря – у женщины были поражены 80 процентов легких. Три недели она провела в реанимации. И когда кризис был преодолен, быстро пошла на поправку. Сказались неустанное внимание медиков и воля к жизни. Жалеет Евдокия Васильевна только об одном.

"Не побежала на прививку. А стала слушать, что подружки скажут, что подружки посоветуют. И вот посоветовали - дождалась, что в беспомощном состоянии оказалась", - рассказала она.

Не по годам мудрое решение – защитить себя и окружающих – принимают многие подростки и вместе с родителями приходят в пункты вакцинации. Первые партии препарата "Спутник-М" поступили в большинство российских регионов. Накануне прививки от ковида школьникам и студентам в возрасте от 12 до 17 лет начали делать в Подмосковье.

Беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечен в Москве – за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Столичные власти Москвы приняли решение закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Изменения не коснутся юных пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Одновременно в Москве сократили срок карантина в школах и детских садах с 14 до 7 дней для детей, контактировавших с заболевшими.

Ну а в Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с пятницы приостанавливают работу кружков, секций, студий для несовершеннолетних. Кроме того, дети не смогут посещать зоопарки, музеи, кинотеатры, бассейны и ледовые катки.

Ответы на вопросы, как действовать при симптомах коронавируса или ОРВИ, опубликовал Минздрав России. Гражданам, привитым против ковида или переболевшим им ранее, при температуре выше 38 градусов, одышке и боли в грудной клетке необходимо вызвать скорую помощь или позвонить в единую службу по номеру "122". И ни в коем случае не принимать антибиотики самостоятельно. Также в памятке говорится: гражданам, прошедшим вакцинацию, при бессимптомном течении болезни, лечение не требуется.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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