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Лавров выступит с докладом в Госдуме

11:44
  • среда
  • 26 января 2022

Среди прочего, речь пойдет о взаимоотношениях с США

Отношения России, США и НАТО, диалог по гарантиям безопасности, ситуация вокруг Украины и другие ключевые темы мировой повестки в среду обсудит Сергей Лавров. В полдень глава нашего МИДа выступит с докладом в Госдуме в рамках правительственного часа.
Откровенный диалог: итоги переговоров Лаврова и Блинкена

Официально доклад главы МИД называется "Об актуальных вопросах внешней политики России". Но понятно, что ключевой вопрос здесь - взаимоотношения с США.

Москва на этой неделе ждет от Вашингтона ответа по гарантиям безопасности. Этому были посвящены на прошлой неделе переговоры Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном в Женеве. Еще в декабре прошлого года Россия выступила с инициативой о заключении с западными партнерами юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности, которые предполагают, среди прочего, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности, ядерных.

С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров. Но от США конкретных договоренностей по итогам консультаций добиться не удалось, однако Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы. Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО также направит свое письмо в Москву и синхронизирует свои действия с Вашингтоном.

Также генсек альянса отметил, что блок не будет направлять свои войска на Украину, но не откажется, как выразился Столтенберг, от своих фундаментальных принципов. В частности, политики открытых дверей, то есть расширение НАТО все-таки возможно.

Переговоры с западными коллегами осложняются постоянным нагнетанием напряженности вокруг Украины. Появляются заявления об отправке дополнительных сил НАТО в Восточную Европу, о поставке новых партий вооружений для Украины, об угрозах принять "беспрецедентный пакет антироссийских санкций".

В Москве, в свою очередь, заявляют, что не дадут таким образом "похоронить" свои инициативы по безопасности и будут ждать конкретных предложений. Накануне Дмитрий Песков заявил, что именно от ответов из Вашингтона зависит вектор дальнейшего диалога.

На выступление Сергея Лаврова отводится 20 минут. Затем - вопросы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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