"Наступает прозрение": в отношениях США и Украины наметился поворот

Свою точку зрения высказали политологи

В среду в Париже пройдёт встреча политсоветников "нормандской четвёрки". В центре дискуссии будут Минские соглашения. Они нацелены на восстановления мира, но Запад продолжает раскручивать "военную" тему. Накануне США поставили Украине третью партию оборонной помощи - около 80 тонн, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин".

В небольшой магазин в Вашингтоне Джо Байден зашел, чтобы выбрать жене подарок. Но следующие по пятам журналисты тут же засыпали его вопросами. И спрашивали совсем не о том, что хочет купить президент.

О судьбе Украины Байден рассуждал мимоходом. Между вешалок с женскими блузками и стеллажом с недорогой бижутерией. Эти декорации, и неопределенно короткое "посмотрим", наверное, лучше всего иллюстрировали - американский президент и сам не очень верит в мифическое вторжении России. Байден не случайно добавил - США не намерены отправлять свои войска на Украину. Это настроение хозяина Белого дома, с мороженным в руках, чутко уловили в Киеве.

Заявление Байден сделал за несколько часов до встречи советников глав "нормандской четверки". Раунд подготовительный. Он запланирован сегодня в Париже. Россию представит Дмитрий Козак. И хотя повестка еще не известна, у Москвы к Западу, говорят эксперты, сейчас только одно главное требование.

"Если вы заботитесь о безопасности Украины, то заставьте ее выполнить минские соглашения. Если минские соглашения не будут выполнены, то безопасность Украины в опасности", - заявил политолог, военный эксперт Яков Кедми.

Выполнять минские соглашения Киев не очень хочет. Но Госдеп дал ясно понять - придется. И вот уже Верховная Рада отзывает скандальный законопроект "О госполитике переходного периода", который должен был признать Россию "страной- агрессором". Окружение Зеленского хором говорит - нападать Россия не собирается. А тут еще министр обороны Резников заявил, что хочет встретиться с Сергеем Шойгу. Политические метаморфозы, по словам политологов, в украинской элите происходят на удивление стремительно.

"Раньше Соединенные Штаты сказали - на Украине щелкнули каблуками, а сейчас там буквально прозрение наступает волной, цунами этого прозрения, когда эксперт за экспертом приходят и говорят - а чего бы нам с Россией отношения не восстановить?" – говорит политолог Ростислав Ищенко.

На Украине даже в окружении Зеленского многие отчетливо понимают - Украина для Запада всего лишь расходный материал в геополитических играх. "Я думаю, что эта попытка все равно завести все на Украину, она означает, что Украина – это, как ни крути, и мы об этом не раз говорили, это такая территория на заклание, что называется", - отметил политолог Сергей Михеев.

Кстати, в среду выяснилось, что главный стратегический партнер – США – в очередной раз грандиозно "надул" Украину. Партия "Джевелинов", отправленная Киеву, выпущена еще в 2006. А срок их хранения, согласно инструкциям Пентагона, всего 10 лет. То есть давно истек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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