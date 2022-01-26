Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Максима Мухина

У мальчика - тяжелое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 9-летнего Максима Мухина. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик уже два года борется с тяжёлым онкологическим заболеванием. Он уже перенёс несколько курсов химио- и лучевой терапии. И лечение дало результат. Но случился рецидив. Опухоль стала агрессивнее - появились очаги, в селезенке и печени, которые постепенно увеличиваются в размере.

И чтобы победить недуг, Максиму нужен дорогостоящий препарат. Лечение необходимо начать как можно скорее. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Слова благодарности от мамы Максима: "Позвольте выразить Вам признательность и благодарность от всей нашей семьи за Ваше бесценное добро и веру в нашего Максима! Спасибо Вам, что в такой сложный для нашего сына период Вы нашли время и возможность нам помочь! Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы обратили внимание на нашу проблему и помогли Максику, что дали шанс на продолжение полноценной и здоровой жизни нашего сына, что помогли нам собрать в такой короткий срок средства на лечение! Могу без сомнений сказать, что совершать такие поступки способны только добрые люди с бескорыстными и отзывчивыми сердцами. Мы, родители, оказавшиеся в такой беде, очень счастливы, что на Земле есть так много людей, готовых прийти на помощь! Мы и сами будем стараться соответствовать нашим помощникам и учить отзывчивости наших деток! Спасибо всем людям, которые ежедневно перечисляют средства на лечение детей! Для большинства деток Вы единственный лучик света, который дает им шанс стать здоровыми! Лучшие слова для родителей в такой трудный период: "Сбор закрыт, средства на лечение собраны". И Вы не просто помогли нам материально, Вы прибавили нам сил, укрепили веру в то, что безысходных ситуаций нет, что хороших людей гораздо больше, чем иногда кажется. Низкий Вам материнский поклон и огромное спасибо!"

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна помощь. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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