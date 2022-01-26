Минздрав объяснил, когда вызывать "скорую" больным с ковидом

В первую очередь неотложка нужна людям из группы риска

Пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 следует вызывать скорую помощь при резком повышении температуры и появлении одышки. Рекомендации для людей старше 60 лет либо страдающих хроническими заболеваниями опубликовал Минздрав России. В числе опасных симптомов ведомство также называет снижение сатурации крови менее 94%.

"Если вы относитесь к группе риска: возраст 60 лет и старше; у Вас есть хронические заболевания… при появлении одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%; повышения температуры выше 38 градусов, необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи", - говорится в публикации на сайте министерства.

В Минздраве напомнили, что к группе риска относятся, в частности, люди, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хроническими болезнями почек и печени, а также люди с избыточным весом. Подчеркивается, что рекомендации распространяются даже на тех, кто ранее переболел коронавирусом или вакцинировался.

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