Десятки городов присоединились к фестивалю памяти Валерия Халилова

Ученики музыкальных школ Москвы также принимают участие

Второй Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова проходит в эти дни более чем в 40 городах России и зарубежья. В программе - концерты духовых и симфонических оркестров, хоров и ансамблей, сообщает "ТВ Центр".

Так, в Москве сейчас проводится фестиваль детских и молодёжный коллективов. В нём принимают участие ученики столичных музыкальных школ. В конце по традиции звучит песня-гимн Валерия Халилова "Навсегда великая страна".

Фестиваль завершится 30 января праздничным гала-концертом. Зрители увидят парад оркестров, выступление хора и звёзд российской эстрады.

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