ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму нашли венецианскую книгу XVI века

12:00
  • среда
  • 26 января 2022

Издание сильно повреждено и сейчас нуждается в реставрации

Уникальную книгу обнаружили в Крыму в библиотечном фонде Херсонесского музея. Находка XVI века - редкий сохранившийся экземпляр венецианской печати. Это ценнейший образец исторического и культурного значения не только для России, но и для всего мира.

Старейший фолиант Херсонеса лежал среди изданий другого периода – последствия многочисленных переездов научной библиотеки. Единственная запись о памятнике древности была сделана еще во время инвентаризации 1950 года. Но в советские времена богослужебная книга была не востребована, видимо, тогда ее и законсервировали, поставили на полку, где экспонат постепенно и затерялся среди тысяч других рукописей.

"Это венецианское издание на древнегреческом языке – минея на июнь, июль, август месяцы, изданная в 1568 году в типографии Ипполита Вальриса. Венеция во второй половине 16 века была центром книгопечатания, и этот экземпляр находится у нас в фонде библиотеки", - рассказала заведующая сектором научной библиотеки Музея-заповедника Херсонес Таврический Наталья Рубаненко.

Экземпляр не просто редкий – уникальный, подтвердили специалисты Российской Академии Наук. Имя греческого издателя установили по типографскому знаку на титульном листе. Сохранился лишь один подобный образец венецианского сборника на Афоне и две отдельные части на островах Халки и Лесбос.

Восстановить судьбу книги, возможно, помогут надписи, сделанные предположительно ее бывшими владельцами. В одной из них рассказывается о путешествии фолианта из Малой Азии через Афон в Кафу – это нынешняя Феодосия. Надпись сделана священником Гавриилом в 1672 году. Следующая сделана уже в 1779 неким митрополитом. Все надписи на греческом языке и еще требуют дополнительного изучения.

Переезды, влажный климат и долгое использование довели книгу до остро-аварийного состояния. На страницах пятна воска – видимо, читали при свечах, ожоги, видны попытки реставрации - одна страница сшита нитками, на другой – следы от неудачной попытки восстановить текст. И это лишь то, что видно невооруженным глазом – под микроскопом настоящая энтомологическая коллекция.

Идет процесс пигментации – текст постепенно выгорает. Но пока еще виден, как и необычный декор, орнаменты и сюжетные изображения святых. Правда, изучать их на истонченной бумаге практически невозможно.

"Каждая страница настолько ветхая, что по краям видны разрывы страниц – настолько сильные, что каждое передвижение страницы может привести к утрате листа", - отметила заведующая отделом научной реставрации Музея-заповедника Херсонес Таврический Инга Шведова.

Реставрацию проведут в Москве, она продлится два года. Затем каждую страницу оцифруют для экспозиции, а бесценную и хрупкую рукопись отправят в хранилище.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Венецианская книга XVI века
Венецианская книга XVI века
Венецианская книга XVI века
Венецианская книга XVI века
Венецианская книга XVI века
Венецианская книга XVI века
Венецианская книга XVI века
Венецианская книга XVI века
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.