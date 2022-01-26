В Крыму нашли венецианскую книгу XVI века

Издание сильно повреждено и сейчас нуждается в реставрации

Уникальную книгу обнаружили в Крыму в библиотечном фонде Херсонесского музея. Находка XVI века - редкий сохранившийся экземпляр венецианской печати. Это ценнейший образец исторического и культурного значения не только для России, но и для всего мира.

Старейший фолиант Херсонеса лежал среди изданий другого периода – последствия многочисленных переездов научной библиотеки. Единственная запись о памятнике древности была сделана еще во время инвентаризации 1950 года. Но в советские времена богослужебная книга была не востребована, видимо, тогда ее и законсервировали, поставили на полку, где экспонат постепенно и затерялся среди тысяч других рукописей.

"Это венецианское издание на древнегреческом языке – минея на июнь, июль, август месяцы, изданная в 1568 году в типографии Ипполита Вальриса. Венеция во второй половине 16 века была центром книгопечатания, и этот экземпляр находится у нас в фонде библиотеки", - рассказала заведующая сектором научной библиотеки Музея-заповедника Херсонес Таврический Наталья Рубаненко.

Экземпляр не просто редкий – уникальный, подтвердили специалисты Российской Академии Наук. Имя греческого издателя установили по типографскому знаку на титульном листе. Сохранился лишь один подобный образец венецианского сборника на Афоне и две отдельные части на островах Халки и Лесбос.

Восстановить судьбу книги, возможно, помогут надписи, сделанные предположительно ее бывшими владельцами. В одной из них рассказывается о путешествии фолианта из Малой Азии через Афон в Кафу – это нынешняя Феодосия. Надпись сделана священником Гавриилом в 1672 году. Следующая сделана уже в 1779 неким митрополитом. Все надписи на греческом языке и еще требуют дополнительного изучения.

Переезды, влажный климат и долгое использование довели книгу до остро-аварийного состояния. На страницах пятна воска – видимо, читали при свечах, ожоги, видны попытки реставрации - одна страница сшита нитками, на другой – следы от неудачной попытки восстановить текст. И это лишь то, что видно невооруженным глазом – под микроскопом настоящая энтомологическая коллекция.

Идет процесс пигментации – текст постепенно выгорает. Но пока еще виден, как и необычный декор, орнаменты и сюжетные изображения святых. Правда, изучать их на истонченной бумаге практически невозможно.

"Каждая страница настолько ветхая, что по краям видны разрывы страниц – настолько сильные, что каждое передвижение страницы может привести к утрате листа", - отметила заведующая отделом научной реставрации Музея-заповедника Херсонес Таврический Инга Шведова.

Реставрацию проведут в Москве, она продлится два года. Затем каждую страницу оцифруют для экспозиции, а бесценную и хрупкую рукопись отправят в хранилище.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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