Сергунина рассказала о новой онлайн-услуге для предпринимателей

Бизнесмены смогут оплачивать счета в электронном виде

Сервис "Мои платежи" на столичном портале mos.ru стал удобнее для предпринимателей — появилась возможность использовать его не только для поиска счетов, но и сразу оплачивать их. Об этом в среду, 26 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что электронными услугами и другими возможностями портала mos.ru пользуются уже более 400 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря новой функции больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета. Теперь это можно сделать через корпоративный кабинет в любое удобное время.

В разделе "Мои платежи" можно оплатить более трех тысяч видов счетов за разные виды услуг: аренда нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и прочее.

Сергунина подчеркнула, что перечень доступных для оплаты онлайн счетов будет постоянно расширяться.

В настоящее время оплата счетов возможна только банковской картой. Ее данные можно сохранить в личном кабинете, чтобы не вводить их заново каждый раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что на портале "Малый бизнес Москвы" заработал новый сервис для начинающих предпринимателей, позволяющий бесплатно зарегистрировать компанию или статус индивидуального предпринимателя, а также открыть банковский счет.

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