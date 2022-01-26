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Кризис вокруг Украины назвали признаком слабости США

10:04
  • среда
  • 26 января 2022

Это подтвердили и события в Афганистане

Соединенные Штаты лишились глобальных ресурсов власти, которые у них были в прошлом. События вокруг Украины, а также вывод американских войск из Афганистана показывают слабость США, считает французский политолог Жиль Кепель.

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Не только лидер Североатлантического альянса, но и блок НАТО в целом стал неэффективным и утратил свое значение, убежден политолог.

"НАТО была создана для сдерживания Советского Союза, но она не обладает такой же эффективностью против Китая. НАТО не была переосмыслена после Варшавского договора и падения Берлинской стены, а только была переориентирована, и сегодня она достигла своего предела, стала неэффективной", - заявил Кепель в интервью испанской газете El Mundo.

По словам политолога, признаки утраты влияния Вашингтоном видны как на Ближнем Востоке, так и на границе с Украиной. Все указывает на слабость США, заключил эксперт.

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