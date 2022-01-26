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Появились подробности о новых газовых санкциях ЕС против России

10:18
  • среда
  • 26 января 2022

Санкции могут быть введены в случае ограничения поставок газа

В Брюсселе прорабатывается вопрос возможного введения антироссийских санкций в случае, если Москва ограничит поставки газа. Об этом в среду, 26 января, рассказали европейские чиновники, знакомые с ходом обсуждения.
Берлин потребовал исключить энергетику из списка антироссийских санкций

Анонимные источники утверждают, что поводами для введения новых санкций в отношении России могут стать "кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа".

Ограничительные меры, рассматриваемые в Европе, могут включать в себя ограничение на конвертирование валюты, меры по экспортному контролю, ограничение доступа к SWIFT, запреты в отношении импортных и экспортных операций, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось о санкциях, которые разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Речь идет в том числе о блокаде поставок сырья, перекрытии российских торговых путей по всему миру, резком сокращении персонала российских посольств.

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