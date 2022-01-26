Фрагменты костей обнаружили в доме, где пропала двухлетняя девочка

У матери восемь детей, семерых изъяли

Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, пока ее мать занималась домашними делами.

Звонок в полицию поступил вечером 25 января. По предварительным данным, 33-летняя женщина стирала белье в бане, а ее ребенок спал в доме на диване. При этом дверь не была закрыта на замок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", сообщили в региональном Следственном комитете. На место выехали следователи, они обнаружили похожие на кости фрагменты в печи дома. Мать пропавшей девочки и ее сожитель находятся на допросе. Кости отправили на экспертизу, передает источник РИА Новости.

Семья считалась неблагополучной. Пропавшая - восьмой ребенок женщины. В середине декабря опека забрала ее семерых детей в приют, а девочку оставили из-за возраста.

Telegram-канал Shot пишет, что после приезда полиции мать девочки вела себя странно – не плакала, сильно нервничала и путалась в показаниях.

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