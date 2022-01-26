"Это отвал всего, девочки": фото Лазарева из отпуска впечатлили поклонников

Поклонники гадают, носит ли певец плавки

Сергей Лазарев продолжает радовать поклонников фотографиями из отпуска. Сейчас певец находится в Коста-Рике, куда приехал после Доминиканы. В одном из постов он признался, что поездка была спонтанным решением.

"Насладившись Доминиканской республикой, захотелось что-то поменять. Оставались еще дни запланированного отпуска, и было решено посмотреть еще какую-нибудь страну, в которой я никогда не был. Хочется открывать новые горизонты, вдохновляться и узнавать новое!" – написал он.

Певец активно освещает свой отпуск в инстаграме. Накануне он выложил видео из термальных источников "Табакон", на котором сидит под мощными струями воды. "За гранью 18+", - подписал он снимок. Но больше поклонников интересовало, были ли плавки на Лазареве в этот момент.

"А как дышать теперь?" – задалась вопросом одна из подписчиц.

"И все-таки? В шортиках или без?" – написал другой подписчик.

Лазареву, видимо, так понравилась реакция публики на провокационное видео, что сегодня он выложил еще более откровенное фото из тех же термальных источников. На нем певец сидит без одежды в воде, свесив руки между ног.

"Главная интрига предыдущего поста, судя по комментариям, оказалась в том, голый под водопадом или я или нет. Ну что же, оставим и на фото эту загадку!" – подписал он снимок.

Поклонники, разумеется, пришли в восторг: "Воу-воу, горячо", "Полегче", "Аж забыла как дышать", "Это отвал всего, девочки".

Но нашлись и те, кого заигрывания Лазарева с аудиторией не впечатлили, и они разрушили интригу: "Вы не голый, у вас красные плавки".

И это оказалось правдой. На Лазареве действительно было красные плавки, которые в общем-то сложно было не заметить.

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