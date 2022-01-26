Непривитым от коронавируса объяснили, что делать при симптомах ОРВИ

Минздрав опубликовал рекомендации для различных групп населения

Гражданам, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19, при появлении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и обратиться к медикам. Об этом говорится в памятке Министерства здравоохранения, опубликованной в среду, 26 января.

Ведомство предписывает обратиться за дистанционной консультацией с медицинским работником в единую службу по номеру "122" или в кол-центр поликлиники. Если состояние ухудшается, следует позвонить в службу скорой помощи по номеру "103".

В случае, если заболел ребенок, необходимо оставить его дома и получить консультацию медиков по номеру "122" либо в кол-центре поликлиники. Родителям следует строго выполнять рекомендации специалистов по диагностике и лечению, не занимаясь самолечением. Минздрав подчеркивает, что это прежде всего касается антибиотиков — такие препараты могут быть назначены только врачом при наличии показаний.

Наряду с этим всем категориям населения следует соблюдать профилактические меры: использовать защитные маски, тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами, сократить посещение мест с большим скоплением людей, соблюдать социальную дистанцию, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее рассказал, что с регионами проработаны меры повышения охвата тестированием на ковид, в том числе возможность круглосуточной работы. Для борьбы с распространением инфекции привлечены более 81 тысячи медработников, включая студентов-старшекурсников.

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