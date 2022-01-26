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Матвиенко: мир вступил в эпоху дезинформации

10:50
  • среда
  • 26 января 2022

Истерия зашкаливает

Запад развязал против России самую настоящую информационную войну.
На Украину прибыл самолет с оружием от США

 Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя вбросы по поводу якобы готовящейся атаки на Украину. в сознание мирового сообщества вбивается "срежессированная ложь об агрессивных планах России", заметила она.

"Из эпохи "информации" мир перешел в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину", - заметила председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко сообщила, что Минские соглашения не выполняются. Вместо этого идет военное освоение Украины западными державами. За ложью о намерении России вторгнуться на Украину скрываются планы киевских властей решить проблему Донбасса силовым путем.

"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию", - сообщила Матвиенко на открытии весенней сессии Совфеда (цитата по РИА Новости).

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