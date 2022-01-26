Киев разместил бронетехнику в жилых районах Донбасса

Это очередное нарушение режима прекращения огня

Киевский режим продолжает нарушать режим прекращения огня в Донбассе. ВСУ размещает бронетехнику в жилых районах вблизи лини разграничения, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В зоне ответственности 79-й бригады (ВСУ) зафиксирован бронетранспортер "Новатор" вблизи населенного пункта Трехизбенка и два бронетранспортера вблизи населенного пункта Счастье", - цитирует сообщение пресс-службы оборонного ведомства Луганский информационный центр.

В ЛНР напомнили, что такие действия Киева нарушают режим прекращения огня. Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

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