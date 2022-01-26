Потепление и новые снегопады: москвичам рассказали о погоде до конца недели

Температура снизится лишь в четверг, 27 января

Столбики термометров в Москве на рабочей неделе до 28 января будут показывать значения, несколько превышающие климатическую норму. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Синоптики обещают температурный режим в среднем на три градуса теплее климата: после полудня в среду, 26 января, в столичном регионе ожидается всего два-четыре градуса ниже нуля.

Лишь в четверг в центр России ненадолго прорвется более холодный воздух, благодаря чему показания термометров вернутся в рамки нормы.

При этом в городе возобновятся осадки: снег пойдет в среду, 25 января, и будет продолжаться как минимум до конца недели, сообщается на официальном сайте центра погоды "Фобос".

Ранее синоптики рассказали, что на погоду в столичном регионе будет влиять атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. В результате в Москве и Московской области сформируется преимущественно облачная погода, пока сильных осадков не будет.

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