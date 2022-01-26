Мишустин выделил 20 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

Большая часть суммы - на незарегистрированные в России препараты

Дополнительные 20 миллиардов рублей направляет правительство России на лекарства против коронавируса. Распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Большая часть выделенной суммы - 15 миллиардов рублей - пойдет на незарегистрированные в России препараты для лечения пациентов в больницах.

"Централизованной закупкой этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации", — сообщила пресс-служба кабмина.

Оставшуюся часть суммы – более пяти миллиардов рублей – получат российские регионы. Деньги потратят на закупку лекарств для пациентов, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, лечатся на дому. В сообщении подчеркивается, что все необходимые препараты выдаются больному бесплатно по рецепту лечащего врача.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram