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Мишустин выделил 20 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

11:03
  • среда
  • 26 января 2022

Большая часть суммы - на незарегистрированные в России препараты

Дополнительные 20 миллиардов рублей направляет правительство России на лекарства против коронавируса. Распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Большая часть выделенной суммы - 15 миллиардов рублей - пойдет на незарегистрированные в России препараты для лечения пациентов в больницах.

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"Централизованной закупкой этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации", — сообщила пресс-служба кабмина.

Оставшуюся часть суммы – более пяти миллиардов рублей – получат российские регионы. Деньги потратят на закупку лекарств для пациентов, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, лечатся на дому. В сообщении подчеркивается, что все необходимые препараты выдаются больному бесплатно по рецепту лечащего врача.

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