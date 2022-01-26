МВД России объявило брата Навального в розыск

Статья УК, по которой ищут Олега Навального, не сообщается

Брат блогера Алексея Навального* Олег объявлен в России в федеральный розыск. Это следует из базы данных Министерства внутренних дел, обновленной в среду, 26 января.

В ведомстве пояснили, что Олега Навального разыскивают по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, однако не уточнили, по какой именно.

При этом в Люблинском суде Москвы рассказали, что Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Олегу Навальному год условного заключения за создание угрозы массового заболевания на несанкционированной акции.

ФСИН просит заменить условный срок реальным. Заседание суда по этому вопросу пройдет 18 февраля, сообщает РИА Новости.

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд призна братьев Олега и Алексея Навальных виновными в хищении 26 млн рублей у "Ив Роше Восток" и более 4 млн рублей у "Многопрофильной Процессинговой Компании". Алексей Навальный был приговорен к 3 годам и 6 месяцам условно, Олег Навальный – к 3 годам и 6 месяцам реального срока.

*Алексей Навальный внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

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