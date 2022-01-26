В России госпитализированы еще 12226 человек с коронавирусом

Вылечились 28197 заболевших

За сутки в России госпитализировано 12226 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 74692 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 19856 человек, из них госпитализированы только 1188.

Выздоровели за сутки 28197 человек. Скончались 657 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 11315801 человек. Умерли 328105 зараженных. Вылечились 10099937 заболевших.

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