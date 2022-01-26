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Совфед одобрил индексацию пенсий на 8,6% с 1 января

11:14
  • среда
  • 26 января 2022

Страховая выплата по старости составит почти 19 тысяч рублей

 Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%.
Дума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Как пишет ТАСС, решение принято единогласно – "за" проголосовали 144 сенатора. Таким образом, средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит почти 19 тысяч рублей.

Ранее профильный комитет по соцполитике рекомендовал верхней палате парламента поддержать документ.

12 января президент России Владимир Путин выступил с предложением провести индексирование пенсии россиян выше инфляции на рекордные 8,6%. Спустя неделю Госдума приняла поправки в третьем, окончательном чтении.

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