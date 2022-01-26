Киев начал эвакуацию населения с подконтрольных территорий Донбасса

Военные госпитали запасаются донорской кровью и перевязочными материалами

Власти подконтрольных Киеву территорий Донбасса уточняют планы эвакуации жителей от линии соприкосновения. Военные госпитали запасаются донорской кровью и перевязочными материалами, сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах", - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По данным агентурных источников, проверяются транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан. Кроме того, начальникам военных госпиталей поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови, развернуть дополнительные койко-места и запастись перевязочными материалами.

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