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Киев начал эвакуацию населения с подконтрольных территорий Донбасса

11:34
  • среда
  • 26 января 2022

Военные госпитали запасаются донорской кровью и перевязочными материалами

Власти подконтрольных Киеву территорий Донбасса уточняют планы эвакуации жителей от линии соприкосновения. Военные госпитали запасаются донорской кровью и перевязочными материалами, сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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"Получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах", - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По данным агентурных источников, проверяются транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан. Кроме того, начальникам военных госпиталей поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови, развернуть дополнительные койко-места и запастись перевязочными материалами.

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