Сенатор рассказал о поправках об усыплении особо опасных бродячих собак

Изменения в законодательство готовят в Забайкалье, где погиб ребенок

В российское законодательство готовят поправки, касающиеся усыпления бродячих собак особо опасных пород. Об этом в среду, 26 января, рассказал член Совета Федерации от Забайкальского края Сергей Михайлов.

Сенатор напомнил о гибели семилетней девочки в результате нападения бродячих собак в Забайкалье. По словам Михайлова, это не единичный случай нападения на людей, причем чипирование и стерилизация бродячих животных не помогают решить проблему.

Политик выступил за внесения изменений в законодательство, которые позволят органам местного самоуправления и региональной власти принимать меры — вплоть до усыпления особо агрессивных бродячих собак в особых случаях.

Комментируя эту инициативу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег-сенаторов подключиться к этой работе, чтобы быстрее подготовить уточнения в законодательство и усилить "ответственность тех людей, кто за это отвечает", сообщает АГН "Москва".

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах. Он подчеркнул, что в предложениях должны быть учтены эффективные механизмы предупреждения подобных трагедий и система контроля за их исполнением.

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