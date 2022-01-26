Премьер Армении Пашинян заболел коронавирусом

Вместе с ним - члены его семьи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на коронавирус.

Болезнь протекает бессимптомно. Пашинян не исключил, что подхватил вирус во время рабочего совещания.

Глава армянского правительства ушел на самоизоляцию и продолжает работать в удаленном режиме, передает ТАСС. Кроме того, коронавирусом заболела вся семья Пашиняна.

"У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - написал Пашинян в своем Facebook.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко повторно переболел коронавирусом. Глава государства перенес "омикрон" бессимптомно, "на ногах".

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