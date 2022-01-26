В Совфеде предложили обсудить введение химической кастрации педофилов

Смертная казнь в России недопустима

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.

Под статью попадут те, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также те, кто совершил насилие впервые, но против нескольких детей.

В то же время спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выступила против смертной казни для преступников такого рода, однако предложила сенаторам изучить опыт других стран в применении к педофилам химической кастрации.

"В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть и изучить опыт других государств, и лишить их пожизненно в этой части", - заявила Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

Ранее сенатор Эдуард Россель предложил расстреливать педофилов. Он отметил, что пожизненное заключение под стражу означает то, что преступники будут жить за государственный счет.

"Ведь это поступок звериный. Это не человек делает, это зверь. И за это надо просто стрелять", - сказал Россель в ходе обсуждения законопроекта о пожизненном наказании для педофилов.

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