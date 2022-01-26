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Куравлева выписали из больницы на реабилитацию

12:02
  • среда
  • 26 января 2022

Актеру необходимо круглосуточное наблюдение врачей

Леонид Куравлев выписан из больницы No40 в Коммунарке. Однако актер должен находиться под круглосуточным наблюдением специалистов, так что его отправили в другое лечебное учреждение на реабилитацию, сообщил сын артиста Василий Куравлев.

Леонида Куравлева переведут из Коммунарки в хоспис
Сын Куравлева рассказал о состояния актера

"Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы", - цитирует сына известного актера РИА Новости.

Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Золотой теленок", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию". 12 января стало известно о госпитализации Куравлева в больницу в Коммунарке. У артиста диагностировали воспаление легких, наличие коронавируса не подтвердилось.

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