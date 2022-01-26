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Кабмин выделил свыше 17 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала

12:12
  • среда
  • 26 января 2022

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Еще более 17,3 млрд рублей будет направлено в 2022 году на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин выделил более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников

Глава правительства выразил надежду, что в текущем году в российские медицинские учреждения на работу придут немало новых сотрудников – востребованных специалистов. Это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.

Исходя из прогноза годового прироста численности медработников, было принято решение о выделении дополнительных средств на зарплаты врачам и среднему медперсоналу, пояснил премьер.

Мишустин попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам. Глава кабмина напомнил, что пандемия коронавируса вновь доказала: труд врачей и медсестер – один из самых значимых, сообщается на официальном сайте правительства.

Наряду с этим Мишустин распорядился выделить еще 20 млрд рублей на лекарства против коронавируса. Большая часть выделенной суммы — 15 млрд рублей — пойдет на незарегистрированные в России препараты для лечения пациентов в больницах.

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