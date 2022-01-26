Нет возражений: Киев прокомментировал ответ США России по гарантиям безопасности

Госдеп подтвердил, что запрашивал мнение украинских властей

У Киева не имеется возражений по ответу Вашингтона Москве относительно предложений по гарантиям безопасности. Об этом в среду, 26 января, рассказали в министерстве иностранных дел Украины.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что ведомство запрашивало мнение украинской стороны по поводу ответа Вашингтона России по гарантиям безопасности. Как заверил Прайс, "сюрпризов для НАТО, наших европейских союзников и Украины не будет".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, позиция Киева была учтена, поэтому "предложения, которые США направят России в части Украины не вызывают наших возражений".

Кулеба заверил, что украинской стороне известно, что "партнеры" скажут в ответ Москве, причем этот ответ скоординирован с Киевом.

Министр также назвал важным продолжение работы дипломатического трека контактов с Россией, поскольку "пока говорят дипломаты, пушки молчат", сообщает ТАСС.

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