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Выходные принесут в Москву новую теплую волну

12:46
  • среда
  • 26 января 2022

Погоду будет определять очередной циклон

В выходные 29 и 30 января в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега и незначительные заморозки. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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Синоптик уточнила, что в ближайшие сутки вероятен только местами небольшой снег, затем характер погоды начнет меняться. На этом фоне температурный режим немного изменится.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу увеличится возможность снега, осадков станет больше. Ночная температура составит около шести-восьми градусов ниже нуля, по области — до минус 11. Днем в столице прогнозируется около минус пяти градусов.

В воскресенье погода ожидается облачная, с небольшим снегом, ночная температура останется на уровне субботы. Днем столбики термометров вырастут до одного-трех градусов ниже нуля: с южными потоками к столице станет поступать более теплый воздух, погоду будет определять очередной атлантический циклон, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что столбики термометров в Москве на текущей рабочей неделе будут показывать значения, несколько превышающие климатическую норму. Синоптики обещают температурный режим в среднем на три градуса теплее климата: после полудня в среду, 26 января, в столичном регионе ожидается всего два-четыре градуса ниже нуля.

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